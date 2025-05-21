Наступило «Затмение»: второй сезон «Фишера» расскажет о реальном преступнике

В Москве в кинотеатре «Художественный» 20 мая состоялась светская премьера второго сезона детективного триллера «Фишер», получившего подзаголовок «Затмение». В центре сюжета вновь следователи Боков и Козырев в исполнении Ивана Янковского и Александра Яценко, которые идут по следу нового маньяка-психопата, орудующего в небольшом южном городке. К команде присоединятся сотрудники местной милиции, которых сыграли Ирина Старшенбаум и дебютант Никита Худяков. «Известия» посмотрели первые два эпизода до официального релиза. О том, каким получилось продолжение сериала-хита, какое уголовное дело легло в основу сюжета и кто желал актеру Андрею Максимову смерти за роль Фишера, — в нашем материале.
«Мне писали, чтобы я умер так же, как эти дети».
Первый сезон «Фишера» был не просто мрачным, а кровавым и шокирующе страшным — конец 1980-х, в Московской области начинает орудовать маньяк-насильник, жестоко убивающий маленьких мальчиков. Кульминацией напряжения, в котором держал каждый новый эпизод, стала оглушающая и опустошающая своей жестокостью, чувством безысходности и безнадежности седьмая серия, когда зрителя впускают в логово Сергея Головкина, где он держит троих детей, и показывают почти без купюр, на что способно чудовище.
Некоторые зрители настолько поверили в происходящий ужас, что стали ассоциировать актера с реальным маньяком. Хотя за кадром Андрей Максимов — совсем не воплощение зла. На ковровой дорожке премьеры второго сезона в «Художественном» он появился в самом очаровательном из всех аутфите — розовой кепке и светлой куртке в цветочек.
— После выхода первого сезона мне писали очень много негативных сообщений в соцсетях. Например, чтобы я умер так же, как эти дети. Я понимал, что так будет, еще во время съемок, потому что это все-таки реальная история, и зритель начинает тебя ассоциировать с твоим персонажем. Хотя я сам отношусь к Сергею Головкину крайне негативно и считаю, что он ублюдок, — сказал Андрей Максимов «Известиям».
О чем второй сезон «Фишера».
Действие «Затмения» разворачивается после того, как Фишер оказывается за решеткой в ожидании смертной казни. Хотя дело еще не закрыто, известно только об одиннадцати жертвах. Тем временем, в небольшом южном городке Курортный начинает орудовать новый маньяк-психопат, и Евгений Боков в исполнении Ивана Янковского срочно отправляется туда. Теперь он суперзвезда — после поимки Головкина следователя показывают по телевизору и узнают на улицах. Славе он особо не рад, да и судя по мрачному виду, вообще улыбается редко. Встреча с абсолютным злом закалила Бокова, и в новом сезоне он кажется еще более суровым и холодным.
Поймать Фишера Бокову и его напарнику Валерию Козыреву (Александр Яценко) помогала юная следовательница Наталья Добровольская, которую играла Саша Бортич. У второго сезона новое женское лицо. К команде присоединилась Ирина Старшенбаум, которая убедительно вживается в новое амплуа. Ее героиня — начальница местной милиции Надежда Райкина. С Боковым они похожи — она тоже жесткая, а с подчиненными порой говорит на языке абьюза.
Судить о «Затмении» по двум эпизодам, которые «Известия» посмотрели до официального релиза, нельзя, но оба дают мощный зацеп. Создатели будто играют с эмоциями зрителя — вдруг дарят надежду, но тут же жестоко ее отбирают, оставляя хотя бы возможность перевести дыхание и проглотить подступающий к горлу ком. Героям переварить происходящее тоже непросто. Молодого, еще зеленого сотрудника милиции Злобина (дебютанту Никите Худякову создатели пророчат большое будущее) опытный Боков втягивает в драку с какими-то местными решалами — один из его способов выбить боль, когда впервые видишь тело ребенка, которого не успел спасти. В основе сюжета вновь реальные события.
— Конечно, это довольно сложное зрелище. Это не развлекательная история. К сожалению, так как это случилось недавно и есть много людей, у которых это еще болит — и родители жертв, и выжившие — я бы не хотел говорить о реальном уголовном деле. Но это история, произошедшая в России в 1994 году. Нас консультировал, как и в прошлом сезоне, Валерий Костарев — это серьезный следователь, который вел, в том числе, и это дело, — рассказал перед показом «Известиям» продюсер и сценарист Сергей Кальварский.
Режиссер у второго сезона новый. Над первым работали Сергей Тарамаев и Любовь Львова. «Затмение» снял Александр Цой, до этого работавший над четвертым сезоном «Трудных подростков», сериалами «Жвачка» и «Смычок».
— Задачей было, во-первых, — не испортить то, что было сделано до меня. Я говорю про визуальную часть, про стиль повествования. Конечно, есть страх, когда тебе предлагают второй сезон. Но прочитав первую серию, я решил, что это надо брать. Я подумал, что это будет интересно сделать. И это предложение прозвучало как вызов, наверное. Я увидел в этом возможность попробовать стать лучше, — сказал «Известиям» Александр Цой.
К команде второго сезона присоединилась Алена Долголенко, известная зрителю, в частности, по роли Натальи Гончаровой в «Пророке» с Юрой Борисовым. Ее героиня — сестра начальницы милиции Райкиной.
— Я сама смотрю такие проекты. Мне нравится, когда герой преодолевает какие-то препятствия. В финале маньяка так или иначе ловят, и в конце будто есть ощущение, что не всё потеряно, а зло будет побеждено. Следователи — реальные супергерои, — сказала Алена Долголенко «Известиям».
Посетил премьеру «Фишер. Затмение» и Леонид Каневский — главный представитель тру-крайма на отечественном телевидении, впрочем, это уже совсем другая история, как сказал бы он сам. Среди гостей закрытого показа также были актеры Слава Копейкин, Елена Николаева, Елизавета Базыкина, Мила Ершова, Диана Милютина, Алла Сигалова и многие другие. Зрители смогут увидеть продолжение триллера в онлайн-кинотеатре Wink.ru через неделю — премьера первой серии 29 мая.