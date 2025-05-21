Наступило «Затмение»: второй сезон «Фишера» расскажет о реальном преступнике

— Конечно, это довольно сложное зрелище. Это не развлекательная история. К сожалению, так как это случилось недавно и есть много людей, у которых это еще болит — и родители жертв, и выжившие — я бы не хотел говорить о реальном уголовном деле. Но это история, произошедшая в России в 1994 году. Нас консультировал, как и в прошлом сезоне, Валерий Костарев — это серьезный следователь, который вел, в том числе, и это дело, — рассказал перед показом «Известиям» продюсер и сценарист Сергей Кальварский.