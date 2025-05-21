Чиновники отрицают давление Кушнарева на работы по Западной хорде

Петр Поздняков, начальник управления строительства автодорог, заявил, что приёмка работ велась строго по регламенту: акты подписывались после проверки качества представителями стройконтроля и кураторами министерства. Замминистра Дмитрий Евтеев добавил, что задержки возникали из-за изменений в проекте — например, переноса ЛЭП, что требовало повторной экспертизы.
Все трое вызванных чиновников — Поздняков, Евтеев и начальник отдела контроля Максим Дьяченко — отрицали давление со стороны Кушнарева.
"У нас установлены сроки контрактом и законом. И все знают, что за просрочку этих обязательств, нас же и штрафуют, вплоть до дисквалификации, — рассказал замминистра транспорта Дмитрий Евтеев.
Напомним, Кушнарев, курировавший открытие первого участка Западной хорды в октябре 2024 года, был задержан через месяц по обвинению в вымогательстве 27 млн рублей у Селезнева. Подрядчик, сотрудничая со следствием, передал часть суммы под контролем ФСБ. Сам экс-министр утверждает, что деньги предназначались для «других целей», включая поддержку футбольного клуба. Суд продолжается.