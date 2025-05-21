У туристов на речной границе в Хабаровске изъяли продукты из Китая

Во время досмотра багажа и ручной клади у жителей Китая и России были обнаружены мясные изделия, молочные продукты, сушеная рыба, корма для рыб и яйца. Все продукты везли без ветеринарных документов и промышленной упаковки. Только у одного туриста 20 мая нашли два килограмма сосисок.