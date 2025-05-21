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У туристов на речной границе в Хабаровске изъяли продукты из Китая

Они пытались ввезти сосиски, рыбу и молочку из Фуюаня.

Источник: Комсомольская правда

В речном пункте пропуска «Хабаровск» с 7 по 21 мая инспекторы Россельхознадзора изъяли больше 40 килограммов продукции животного происхождения у пассажиров, прибывших теплоходами из китайского города Фуюань. Об этом рассказали в Приморском межрегиональном управлении ведомства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Во время досмотра багажа и ручной клади у жителей Китая и России были обнаружены мясные изделия, молочные продукты, сушеная рыба, корма для рыб и яйца. Все продукты везли без ветеринарных документов и промышленной упаковки. Только у одного туриста 20 мая нашли два килограмма сосисок.

По каждому случаю были составлены акты. Вся продукция отправлена обратно в КНР. В Россельхознадзоре напомнили, что ввоз продукции животного происхождения в Россию возможен только при наличии документов, подтверждающих ее безопасность и происхождение.