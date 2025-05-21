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В Иркутской области потушили восемь лесных пожаров 20 мая

Лес продолжает гореть в Иркутском, Чунском и Усть-Удинском районах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

20 мая в Иркутской области пожарные оперативно справились с восемью очагами лесных пожаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области, шесть новых очагов общей площадью 34,5 гектара были обнаружены и полностью потушены в тот же день в Иркутском, Тулунском, Качугском и Усольском районах. Также борьба с огнем завершилась на двух ранее зарегистрированных пожарах площадью 3,8 гектара в Чунском и Нижнеудинском районах.

— На утро 21 мая в локализованном состоянии на площади 117 га с предыдущих суток перешли 2 пожара: в Иркутском и Чунском районах. Еще 1 пожар площадью 17 га действует в Усть-Удинском районе. В их тушении принимают участие 100 сотрудников лесопожарных формирований, привлечено 13 ед. наземной техники, — поделились в правительстве.

Для борьбы с огнем мобилизованы значительные силы: 100 лесных пожарных и 13 единиц спецтехники. Накануне в операциях было задействовано 101 человек и 23 единицы техники. Авиационная поддержка играет ключевую роль в мониторинге и тушении пожаров.