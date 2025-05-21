В Иркутской области потушили восемь лесных пожаров 20 мая

20 мая в Иркутской области пожарные оперативно справились с восемью очагами лесных пожаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области, шесть новых очагов общей площадью 34,5 гектара были обнаружены и полностью потушены в тот же день в Иркутском, Тулунском, Качугском и Усольском районах. Также борьба с огнем завершилась на двух ранее зарегистрированных пожарах площадью 3,8 гектара в Чунском и Нижнеудинском районах.