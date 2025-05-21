Еще два сквера отремонтируют в Хабаровске по нацпроекту

Уже разработаны дизайн-проекты, которые будут реализованы на этих территориях.
Так, в сквере по переулку Краснореченскому оборудуют игровые площадки для детей разных возрастов, установят качели, скалодромы и воркаут-зону. Для комфортного отдыха будут установлены лавочки, перголы, обустроены пешеходные дорожки.
На территории по улице Руднева обустроят детский игровой городок с резиновым покрытием и воркаут-зона. Площадку оборудуют освещением и видеонаблюдением.
Отметим, в настоящий момент продолжается голосование по выбору общественных территорий, которые будут обустроены в 2026 году. Их приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».