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Еще два сквера отремонтируют в Хабаровске по нацпроекту

В ходе голосования были выбраны две зоны отдыха для благоустройства в текущем году — скверы в микрорайоне «Амуркабель» и на улице Руднева.

Уже разработаны дизайн-проекты, которые будут реализованы на этих территориях.

Так, в сквере по переулку Краснореченскому оборудуют игровые площадки для детей разных возрастов, установят качели, скалодромы и воркаут-зону. Для комфортного отдыха будут установлены лавочки, перголы, обустроены пешеходные дорожки.

На территории по улице Руднева обустроят детский игровой городок с резиновым покрытием и воркаут-зона. Площадку оборудуют освещением и видеонаблюдением.

Отметим, в настоящий момент продолжается голосование по выбору общественных территорий, которые будут обустроены в 2026 году. Их приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».