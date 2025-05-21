Еще два сквера отремонтируют в Хабаровске по нацпроекту

Отметим, в настоящий момент продолжается голосование по выбору общественных территорий, которые будут обустроены в 2026 году. Их приведут в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».