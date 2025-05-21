Огромный провал образовался на Ковалихинской улице

О крупной яме сообщили очевидцы сегодня, 21 мая, утром. Вероятнее всего, провал образовался из-за аварийной трубы, проходящей по этому участку. При этом в мэрии уточнили, что труба принадлежит частнику из дома № 22 по улице Ковалихинская и не находится на балансе АО «Нижегородский Водоканал».