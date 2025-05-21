Огромный провал образовался на Ковалихинской улице

Сейчас опасный участок огородили, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в администрации города.
О крупной яме сообщили очевидцы сегодня, 21 мая, утром. Вероятнее всего, провал образовался из-за аварийной трубы, проходящей по этому участку. При этом в мэрии уточнили, что труба принадлежит частнику из дома № 22 по улице Ковалихинская и не находится на балансе АО «Нижегородский Водоканал».
Тем не менее, специалисты «Водоканала» все же приступили к ремонту поврежденного участка, чтобы оперативнее устранить дыру в дороге. В ближайшее время они намерены отремонтировать участок и дорожное покрытие.
«На месте работают специалисты Водоканала и представители администрации Нижегородского района. Водоснабжение соседних домов не затронуто», — добавили в мэрии.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что провал на Керченской улице в Нижнем Новгороде, куда провалился мужчина в феврале, устранили.