«Губерния» приглашает на Ермакову братину

В рамках фестиваля проходит конкурс творческих коллективов «Казачий круг». Это региональный этап одноимённого всероссийского фольклорного конкурса. Так что победители, которые будут определены в Перми 24 мая, отправятся на заключительный этап всероссийского конкурса. В этом году на региональный конкурс «Казачий круг» заявились порядка 200 участников.