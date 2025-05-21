«Губерния» приглашает на Ермакову братину

23 и 24 мая в Пермском доме народного творчества «Губерния» состоится фестиваль казачьей культуры «Ермакова братина». В этом году он будет посвящён 120-летию писателя Михаила Шолохова.
В программе «Ермаковой братины» — 2025 — семинары-практикумы по казачьей музыке и казачьему костюму, мастерская народных игр, турнир по лапте, игровая программа для детей. Почётным гостем фестиваля станет Владимир Скунцев, фольклорист, собиратель и исполнитель казачьей песни, основатель и художественный руководитель ансамбля «Казачий круг».
Семейное трио ансамбля «Казачий круг» (г. Москва) примет участие в концерте «У тихого Дона» 24 мая. Начало в 13.00, вход свободный. Ещё одним участником концерта станет ансамбль казачьей песни «Канарейка» (г. Казань). «Канарейку» можно будет услышать и на молодёжной вечёрке в последний день фестиваля.
В рамках фестиваля проходит конкурс творческих коллективов «Казачий круг». Это региональный этап одноимённого всероссийского фольклорного конкурса. Так что победители, которые будут определены в Перми 24 мая, отправятся на заключительный этап всероссийского конкурса. В этом году на региональный конкурс «Казачий круг» заявились порядка 200 участников.
Все события фестиваля пройдут в Пермском доме народного творчества «Губерния» (г. Пермь, ул. Советской Армии, 4). Организатор — Пермский дом народного творчества «Губерния» при поддержке администрации губернатора Пермского края и минкульта Пермского края. Фестиваль «Ермакова братина» проводится в сотрудничестве с Северо-Западным (Прикамским) объединённым окружным казачьим обществом Волжского войскового казачьего общества.