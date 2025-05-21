В Приморье прошел первый форум ректоров университетов России и КНДР

Масштабное мероприятие объединило более 70 руководителей ведущих вузов двух стран. Российскую делегацию возглавляла заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, а корейскую — заместитель министерства образования КНДР Ли Чан Сик.
Руководители вузов двух стран обсуждали на площадке ДВФУ перспективы сотрудничества, реализацию совместных образовательных и исследовательских проектов, а также расширение программ обмена студентами и преподавателями.
Центральным событием форума стало пленарное заседание, на котором участники рассмотрели насущные проблемы в сфере международного образования, научных исследований и академической мобильности.
Сегодня в российских вузах высшее образование получают почти 180 граждан КНДР. Однако уже принято решение существенно увеличить численность студентов из братской страны.