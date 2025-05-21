Красноярск уступил Новосибирску место самого комфортного для молодежи города в Сибири

Сервис «Работа.ру» провел опрос, чтобы выяснить, где лучше всего жить новому поколению. Красноярск, набравший 13% голосов, стал в этом рейтинге вторым городом в Сибири (после Новосибирска с 20%) и третьим — в Зауралье (после Владивостока с 16%).