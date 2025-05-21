Красноярск уступил Новосибирску место самого комфортного для молодежи города в Сибири

Сервис «Работа.ру» провел опрос, чтобы выяснить, где лучше всего жить новому поколению. Красноярск, набравший 13% голосов, стал в этом рейтинге вторым городом в Сибири (после Новосибирска с 20%) и третьим — в Зауралье (после Владивостока с 16%).
Стоит отметить, что респонденты могли выбрать несколько вариантов сразу.
Итоги опроса показали, что на фоне других городов лидирует Санкт-Петербург с 63% голосов. Москва получила 62% сторонников. Казань заняла третью строчку народного рейтинга с показателем 41%. Новосибирск оказался на шестом месте, Красноярск — на восьмом. А традиционно «студенческий» Томск в топ-10 вообще не попал.
Главным фактором притягательности тех или иных городов опрошенные назвали возможности для трудоустройства и карьерного роста — их отметили 76%. Развитая инфраструктура имеет важное значение для 68% респондентов. Далее следуют богатый выбор мест для досуга и развлечений (57%), высокий уровень образования в вузах (47%), достойные зарплаты для молодых специалистов (36%).
В то же время, напомним, три красноярских вуза вошли в составленный агентством RAEX рейтинг лучших учебных заведений страны.