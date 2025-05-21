Мэрия Хабаровска передала в зону СВО 3000 сухих душей

— Вместе мы делаем все возможное, чтобы поддержать военнослужащих, которые находятся на передовой. Мы уверены, что наши старания внесут свой вклад в общее дело и помогут бойцам успешно выполнять поставленные задачи, — рассказали в администрации Центрального района.