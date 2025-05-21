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Мэрия Хабаровска передала в зону СВО 3000 сухих душей

Сотрудники администрации изготовили их самостоятельно.

Источник: Администрация Центрального района Хабаровска

Сотрудники комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом изготовили 3000 «сухих армейских душей» и передали волонтерам движения АНО «Победа» для дальнейшей отправки в зону проведения специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Вместе мы делаем все возможное, чтобы поддержать военнослужащих, которые находятся на передовой. Мы уверены, что наши старания внесут свой вклад в общее дело и помогут бойцам успешно выполнять поставленные задачи, — рассказали в администрации Центрального района.

Напомним, ранее сотрудницы Николаевского-на-Амуре центра занятости населения в свободное от работы время начали плести маскировочные сети, которые также отправляются российским военнослужащим на фронт.