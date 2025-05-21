И «про это» тоже. Наши гинекологи возвращают женщинам радость жизни

Речь идет о крайне неприятной патологии, которая сильно портит жизнь женщинам. У них могут быть неприятные ощущения в паховой области, недержание мочи, дискомфорт во время секса и другие малоприятные симптомы.
Проблема, которая встречается у 15−30% женщин
Все это может быть вызвано опущением матки или пролапсом стенок влагалища. Такие проблемы встречаются у 15−30% представительниц прекрасного пола. Страдают ими практически в любом возрасте, в том числе и достаточно молодые женщины. А после 50 лет распространенность таких проблем возрастает до 40%, то есть патологию выявляют у четырех женщин из десяти.
Каждый девятый случай такой патологии нуждается в хирургическом лечении. Раньше опустившиеся органы закрепляли собственными тканями женщины. Но в 30% после операций происходил рецидив. Причина его понятна, ведь соединительные ткани и мышечный каркас у таких женщин уже теряли свою эластичность и прочность, что и приводило снова к опущению и пролапсу.
Поэтому хирурги начали использовать искусственные имплантаты из различных синтетических материалов. Ими подтягивают и фиксируют внутренние органы, закрепляя концы имплантатов на тканях, способных стать надежной опорой. Однако и такие операции неидеальны. Примерно в 12% случаев все тоже заканчивалось осложнениями, связанными с самим имплантатом.
Новые методы лечения ищут во всем мире
Чтобы избежать осложнений, врачи во всем мире ищут способы усовершенствования имплантационных материалов. Например, в Сеченовском университете вместо пропиленовых имплантатов, которые довольно жесткие и деформируются со временем, стали использовать титановый шелк, сплетенный из тончайших металлических нитей. Такой материал не деформируется, редко отторгается организмом и почти не вызывает местные реакции. На кафедре акушерства и гинекологии № 1 Сеченовского центра материнства и детства запатентовали несколько методик для лечения различных видов пролапса с помощью титанового шелка.
Но нет предела совершенству. Современные инновационные технологии позволили «оживить» сетки из титанового шелка. Их покрыли собственными клетками пациенток.
Сначала протестировали на животных
Поначалу медики и ученые провели эксперимент, взяв биоматериал у животных. У крыс получили фибробласты — клетки кожи, синтезирующие коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и другие важные компоненты, отвечающие за упругость и эластичность кожи. Подготовили клеточную суспензию, которой и засеяли имплантат. Клетки делились в течение нескольких недель и полностью закрыли ячейки сетки. Важно, что 84−95% клеток были жизнеспособны.
Убедившись в том, что на животных новая технология работает, ученые применили ее к женщинам. Клетки для суспензии получали у пациенток за ушами — небольшого количества материала оказалось достаточно, чтобы в течение нескольких недель фибробласты полностью закрыли сетки в несколько слоев. Эта часть работы проходила в Институте регенеративной медицины Сеченовского университета. А операцию по коррекции пролапса проводили в Сеченовском центре материнства и детства.
Все сработало идеально
Пока такие операции проведены у двух женщин. Обследование их через три месяца после хирургического вмешательства показало, что осложнений после имплантации не возникло, материал не был ни деформирован, ни смещен, функция влагалища и полноценная половая жизнь пациенток восстановились.
В перспективе планируется его шире внедрить в клиническую практику и начать использовать клеточные технологии при ряде других женских заболеваний.