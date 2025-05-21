И «про это» тоже. Наши гинекологи возвращают женщинам радость жизни

Все это может быть вызвано опущением матки или пролапсом стенок влагалища. Такие проблемы встречаются у 15−30% представительниц прекрасного пола. Страдают ими практически в любом возрасте, в том числе и достаточно молодые женщины. А после 50 лет распространенность таких проблем возрастает до 40%, то есть патологию выявляют у четырех женщин из десяти.