Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И «про это» тоже. Наши гинекологи возвращают женщинам радость жизни

Врачи-гинекологи Сеченовского университета впервые использовали новые клеточные технологии при патологии, серьезно осложняющей жизнь. Первые операции прошли успешно. В том числе, женщинам снова вернули радость в интимной близости.

Источник: Freepik

Речь идет о крайне неприятной патологии, которая сильно портит жизнь женщинам. У них могут быть неприятные ощущения в паховой области, недержание мочи, дискомфорт во время секса и другие малоприятные симптомы.

Проблема, которая встречается у 15−30% женщин

Все это может быть вызвано опущением матки или пролапсом стенок влагалища. Такие проблемы встречаются у 15−30% представительниц прекрасного пола. Страдают ими практически в любом возрасте, в том числе и достаточно молодые женщины. А после 50 лет распространенность таких проблем возрастает до 40%, то есть патологию выявляют у четырех женщин из десяти.

Каждый девятый случай такой патологии нуждается в хирургическом лечении. Раньше опустившиеся органы закрепляли собственными тканями женщины. Но в 30% после операций происходил рецидив. Причина его понятна, ведь соединительные ткани и мышечный каркас у таких женщин уже теряли свою эластичность и прочность, что и приводило снова к опущению и пролапсу.

Поэтому хирурги начали использовать искусственные имплантаты из различных синтетических материалов. Ими подтягивают и фиксируют внутренние органы, закрепляя концы имплантатов на тканях, способных стать надежной опорой. Однако и такие операции неидеальны. Примерно в 12% случаев все тоже заканчивалось осложнениями, связанными с самим имплантатом.

Новые методы лечения ищут во всем мире

Чтобы избежать осложнений, врачи во всем мире ищут способы усовершенствования имплантационных материалов. Например, в Сеченовском университете вместо пропиленовых имплантатов, которые довольно жесткие и деформируются со временем, стали использовать титановый шелк, сплетенный из тончайших металлических нитей. Такой материал не деформируется, редко отторгается организмом и почти не вызывает местные реакции. На кафедре акушерства и гинекологии № 1 Сеченовского центра материнства и детства запатентовали несколько методик для лечения различных видов пролапса с помощью титанового шелка.

Но нет предела совершенству. Современные инновационные технологии позволили «оживить» сетки из титанового шелка. Их покрыли собственными клетками пациенток.

«Получается практически “родной” для женщины материал. Тем самым мы можем перехитрить организм, выдав сетки за его собственные ткани», — объясняет aif.ru эту медицинскую хитрость Анатолий Ищенко, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии № 1 и директор Клиники акушерства и гинекологии Сеченовского университета им. В. Ф. Снегирева.

Сначала протестировали на животных

Поначалу медики и ученые провели эксперимент, взяв биоматериал у животных. У крыс получили фибробласты — клетки кожи, синтезирующие коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и другие важные компоненты, отвечающие за упругость и эластичность кожи. Подготовили клеточную суспензию, которой и засеяли имплантат. Клетки делились в течение нескольких недель и полностью закрыли ячейки сетки. Важно, что 84−95% клеток были жизнеспособны.

Убедившись в том, что на животных новая технология работает, ученые применили ее к женщинам. Клетки для суспензии получали у пациенток за ушами — небольшого количества материала оказалось достаточно, чтобы в течение нескольких недель фибробласты полностью закрыли сетки в несколько слоев. Эта часть работы проходила в Институте регенеративной медицины Сеченовского университета. А операцию по коррекции пролапса проводили в Сеченовском центре материнства и детства.

Все сработало идеально

Пока такие операции проведены у двух женщин. Обследование их через три месяца после хирургического вмешательства показало, что осложнений после имплантации не возникло, материал не был ни деформирован, ни смещен, функция влагалища и полноценная половая жизнь пациенток восстановились.

«Исследование показало, что новые конструкции пригодны для имплантации, не вызывают отторжения и формируют более зрелую соединительную ткань, — говорит профессор Ищенко. — Предполагается, что в будущем метод позволит максимально снизить вероятность возникновения осложнений».

В перспективе планируется его шире внедрить в клиническую практику и начать использовать клеточные технологии при ряде других женских заболеваний.