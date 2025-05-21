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В Калининграде изменят расписание поездов из Калининграда в Черняховск

Новый график вступит в силу 1 июня.

Источник: Агентство «Москва»

В Калининграде изменят расписание поездов из Калининграда в Черняховск. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» в среду, 21 мая.

«С 1 июня изменится расписание движения пригородных поездов в сообщении Калининград — Чернышевское. Вечерний поезд, отправляющийся по рабочим дням из Калининграда в 18:23, назначен в ежедневное обращение», — говорится в сообщении.

По выходным и праздничным дням будет курсировать рельсобус, отправляющийся со станции Чернышевское в 07:15 и прибывающий на Южный вокзал в 09:42. В пути предусмотрены все остановки.

В начале мая в Калининграде на день меняли расписание поезда в Железнодорожный и обратно.