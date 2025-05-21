В Калининграде изменят расписание поездов из Калининграда в Черняховск. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» в среду, 21 мая.
«С 1 июня изменится расписание движения пригородных поездов в сообщении Калининград — Чернышевское. Вечерний поезд, отправляющийся по рабочим дням из Калининграда в 18:23, назначен в ежедневное обращение», — говорится в сообщении.
По выходным и праздничным дням будет курсировать рельсобус, отправляющийся со станции Чернышевское в 07:15 и прибывающий на Южный вокзал в 09:42. В пути предусмотрены все остановки.
В начале мая в Калининграде на день меняли расписание поезда в Железнодорожный и обратно.