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Ограничат движение по участку Российской в Иркутске

Проезд будет сужен на одну полосу дороги.

Источник: IrkutskMedia.ru

На улице Российской в Иркутске введут ограничение движения транспорта. Оно будет действовать на участке в районе дома № 5 с 10.00 26 мая до 20.00 8 июня. Как сообщает пресс-служба администрации города, на дороге сузят проезжую часть на одну полосу, пишет ИА IrkutskMedia.

Добавим, что ограничение введут в связи с проведением аварийных ремонтных работ на теплосети.

Ранее сообщалось, что для движения транспорта ограничат проезд Космический в Иркутске с 8.00 24 мая до 20.00 1 июля. Ограничение будет действовать на участке от здания на Советской, 111 до пересечения с улицей Култукской.