Концерты и салют. День города Ангарска 2025 пройдёт весело и ярко

День города Ангарска 2025 пройдёт 24 мая. В этот раз город нефтехимиков, ровесник Победы, празднует 80-летний юбилей. Празднует широко и ярко: будут многочисленные концерты и салют. Полную программу мероприятий на День города Ангарска 2025 публикует сайт irk.aif.ru.
День города Ангарска 2025: ждём салют.
24 мая, в субботу, жителей Ангарска ждет насыщенная программа в честь Дня города. Вечернюю концертную часть украсит выступление популярной певицы Ирины Дубцовой. Шоу под названием «Ангарск. Наследие победителей» стартует в 19:00 на временной сцене, установленной на пересечении улиц Алёшина и Васильевой. Зрителей порадуют современные светодиодные экраны.
Откроют концерт местные творческие коллективы, а около 21:50 Ирина Дубцова исполнит свои хиты: «О нем», «Люби меня долго-долго», «Москва — Нева», «Я люблю тебя до Луны» и другие композиции. Завершит праздник красочный салют над островом Большой в 22:45.
Утром, с 08:00 до 14:00, пройдет благотворительный полумарафон «Цепная реакция» с дистанциями 1, 3, 10 и 21 км. В забегах по улицам и набережной примут участие 3 тысячи человек.
С полудня в сквере у ДК «Нефтехимик» откроются литературный бульвар и «Ангарский Арбат» с развлечениями для горожан. В парке имени 10-летия Ангарска с 12:00 стартует программа «Город мой, единственный и неповторимый», а в 15:00 начнется рок-концерт «Ангарский рок — любимому городу».
В 13:00 у монумента воинам-первостроителям пройдет патриотический митинг «Чтобы герои-земляки жили в памяти». На площади Ленина в 14:00 стартует трехчасовое шоу «Ангарск. Сила традиций, мудрость поколений».
Парки у ДК «Современник» и Строителей также предложат гостям игровые и концертные площадки. В 16:00 в парке Строителей всех ждут на танцевальной площадке. На набережной активные мероприятия начнутся в 15:00, а у Музея Победы в 16:00 стартует отдельная программа.
День города Ангарска 2025: вехи истории.
Возникновение города Ангарска связано с масштабными планами СССР по развитию промышленности на Востоке. Еще в 1930-х годах здесь планировали возвести предприятие по производству искусственного топлива, однако реализацию задумки прервала Великая Отечественная война.
Город, появившийся благодаря Победе, начал свою историю 15 мая 1945 года — спустя шесть дней после завершения войны. Первоочередной задачей стало строительство нефтехимического завода и рабочего поселка на 30 тысяч жителей. Оборудование для предприятия доставили из немецкого города Блеххаммер, где до войны действовал аналогичный завод.
Первый отряд строителей из 15 человек прибыл в тайгу близ поселка Китой 15 октября 1945 года. Они обустраивали временное жилье в землянках и бывших военных конюшнях, параллельно разгружая эшелоны с техникой из Германии. Масштабы стройки требовали колоссальных ресурсов, поэтому в 1948 году власти создали Стройуправление и лагерь для заключенных на 40 тысяч человек, обеспечив рабочей силой и материалами.
К 1948 году возвели 7,2 тыс. кв. м постоянного жилья и около 5 тыс. кв. м временных бараков. В 1949 году стартовало строительство «Соцгорода» — будущего центра Ангарска с прямыми улицами, школами, магазинами и асфальтированными дорогами. К 1951 году поселок вырос до статуса города областного подчинения.
Архитектурный облик Ангарска создавали ленинградские проектировщики, из-за чего его называют «Сибирским Ленинградом». Планировка с трехлучевыми площадями и классическими фасадами отражает влияние северной столицы.
29 января 1953 года комбинат выпустил первую партию искусственного топлива. В том же году в городе появились трамвайная линия, хлебозавод, мебельная фабрика и другие предприятия. В 1950-е годы, с ростом добычи нефти, комбинат переориентировали на переработку углеводородов.
В 1971 году Ангарск получил орден Трудового Красного Знамени за успехи в промышленности. Этой же награды удостоились местные предприятия: нефтехимический и электролизный комбинаты, цементный завод. Современная символика города — герб и флаг — была утверждена в 1996 и 2004 годах. Сегодня Ангарск остается важным промышленным центром.
Полная программа мероприятий на День города в Ангарске 2025.
8.00 Ангарский полумарафон — набережная реки Китой.
12.00 Литературный бульвар и Ангарский Арбат — сквер у ДК Нефтехимик.
12.00 Концертная площадка «Город мой, такой ты один» — сквер им. 10-летия Ангарска.
13.00 Митинг «Чтобы жили в памяти герои-земляки» — парк Строителей.
14.00 Концертная программа «Ангарск — сила традиций, мудрость поколений» (мастер-классы, фотозоны, выставка голубей) — пл. Ленина.
14.00 Концертно-игровая площадка «Ангарск — ты песня и любовь моя» — сквер у ДК Нефтехимик.
14.00 Концертно-игровая площадка «Ангарск — город детства» — парк Строителей.
15.00 Концертно-игровая программа «Ангарский рок — любимому городу» — сквер им. 10-летия Ангарска.
15.00 Интерактивная площадка «Город мой ты такой обаятельный» — набережная реки Китой.
16.00 Ангарская танцплощадка — Парк Строителей.
16.00 Концертно-игровая площадка «Ангарск — это песен полёт» — площадь у музея Победы.
19.00 Концертная программа «Ангарск — традиции победителей». На пересечении улиц Васильевой и Алёшина.
22. 45 Праздничный салют- остров Большой.
Такова программа мероприятий на день города 2025 24 мая в Ангарске.