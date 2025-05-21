Концерты и салют. День города Ангарска 2025 пройдёт весело и ярко

Первый отряд строителей из 15 человек прибыл в тайгу близ поселка Китой 15 октября 1945 года. Они обустраивали временное жилье в землянках и бывших военных конюшнях, параллельно разгружая эшелоны с техникой из Германии. Масштабы стройки требовали колоссальных ресурсов, поэтому в 1948 году власти создали Стройуправление и лагерь для заключенных на 40 тысяч человек, обеспечив рабочей силой и материалами.