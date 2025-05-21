«Синие флаги» получил 51 пляж в Сочи

Общее число действующих пляжей в Сочи в летний период составит 180. Официальное открытие купального сезона намечено на 1 июня. К этому времени завершатся переаттестация сотрудников и работы по благоустройству. На неорганизованных участках побережья установлено более 200 новых информационных щитов, предупреждающих о запрете купания. В дальнейшем планируется ввести регулярный мониторинг этих территорий.