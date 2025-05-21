РФ и США получили новые данные о потоке Геминид

ТОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Новые данные об одном из самых мощных метеороидных потоков — Геминидах — получили ученый Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Исследовательской лаборатории ВМС США и Принстонского университета. Это поможет уточнить возраст метеороидного потока и происхождения его родительского тела — астероида 3200 Фаэтон, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
В министерстве отметили, что сейчас система Фаэтон-Геминиды является объектом постоянного внимания, поскольку научное сообщество стремится понять процессы, которые привели к ее появлению. Несмотря на то, что количество публикаций, связанных с потоком, давно превысило тысячу, многие детали формирования и эволюции Геминид остаются неизвестными. Это отчасти связано с тем, что до недавних пор поток и астероид наблюдались только на Земле. Наблюдения Фаэтона с космической обсерватории STEREO (NASA) начались в 2009 году с сенсационного в научном смысле результата: в перигелии яркость астероида увеличивалась вдвое, но всего на двое суток.
«Для исследования Солнца NASA направила к нему зонд Parker Solar Probe. В декабре 2024 года он прошел через корону Солнца на расстоянии 6 млн км. Помимо уникальных данных о Солнце, аппарат получил ценнейшую информацию о пылевом веществе в Солнечной системе. В частности, зафиксировал наличие узкого, плотного пылевого следа вблизи орбиты астероида 3200 Фаэтон. След явно был связан с Геминидами, но он не совпадал с орбитой Фаэтона и орбитами метеоров Геминид, наблюдаемыми с Земли», — сказано в сообщении.
По словам ученого НИИ ПММ ТГУ Галины Рябовой, эту информацию можно называть уникальной, поскольку ранее исследователи по большей части руководствовались данными, полученными на основе моделирования и наблюдений, ограниченных, в основном, изучением потока в момент прохождения Земли сквозь него. Parker Solar Probe показал картинку из космоса.
Новые открытия.
Эти результаты ценны тем, что вместе с наземными наблюдениями ведут исследователей к пониманию пространственной структуры потока. Авторы статьи увидели, что «картинки», полученные из наблюдений и из математических моделей, расходятся. В частности, по модели пылевой след должен находиться внутри орбиты астероида, а Parker Solar Probe зафиксировал его с внешней стороны орбиты.
Как отметила Рябова, есть достаточные основания предполагать, что ранее это небесное тело было кометой. Проходя вблизи Солнца, она потеряла значительную часть летучего вещества, его катастрофический выброс сдвинул небесное тело на новую орбиту. Исходя из новых данных, можно попытаться найти исходную орбиту родительского тела.
«Практическая значимость исследований метеороидного вещества в Солнечной системе важно для обеспечения безопасности космических аппаратов, которые будут задействованы в ближайших космических миссиях. Эти и ряд других ценных данных, полученных с зонда, дают возможность продвинуться в изучении эволюции орбиты родительского тела Геминид. При проведении дополнительных исследований это может раскрыть секрет Фаэтона», — сказано в сообщении.
Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal (Q1).