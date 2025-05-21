РФ и США получили новые данные о потоке Геминид

В министерстве отметили, что сейчас система Фаэтон-Геминиды является объектом постоянного внимания, поскольку научное сообщество стремится понять процессы, которые привели к ее появлению. Несмотря на то, что количество публикаций, связанных с потоком, давно превысило тысячу, многие детали формирования и эволюции Геминид остаются неизвестными. Это отчасти связано с тем, что до недавних пор поток и астероид наблюдались только на Земле. Наблюдения Фаэтона с космической обсерватории STEREO (NASA) начались в 2009 году с сенсационного в научном смысле результата: в перигелии яркость астероида увеличивалась вдвое, но всего на двое суток.