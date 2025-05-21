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В Уфе на время проведения полумарафона «Забег.РФ» перекроют движение

В Уфе в связи с проведением IX Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» 24 мая перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать с 07.00 до 17.00 в центральной части города, сообщили в столичной мэрии. Улицы, которые перекроют, показаны на схеме.

На время перекрытия не будут курсировать трамваи №№ 5, 16. Троллейбусный маршрут № 22 будет работать по измененной схеме движения: в сторону центра — Колхозный рынок, пр. Октября, ул. Шафиева, ул. Р. Зорге, бульвар Ибрагимова, ул. Пархоменко, ТК «Центральный». В обратную сторону: по ул. 50-летия Октября, пр. Октября, Колхозный рынок. Схема движения автобусных маршрутов также прилагается.

Источник: Пресс-служба администрации Уфы