В Уфе на время проведения полумарафона «Забег.РФ» перекроют движение

В Уфе в связи с проведением IX Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» 24 мая перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать с 07.00 до 17.00 в центральной части города, сообщили в столичной мэрии. Улицы, которые перекроют, показаны на схеме.