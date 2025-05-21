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В Октябрьском округе Иркутска провели 289 субботников

Около семи тысяч человек наводили порядок на улицах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в Октябрьском округе прошло 289 субботников. Их организовали в рамках месячника по очистке и благоустройству территорий. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в мероприятии поучаствовали 168 организаций, управляющих компаний и образовательных учреждений, присоединились и местные жители. Всего убирались около семи тысяч человек.

— Это люди разных возрастов и профессий, среди них немало школьников и студентов. После зимы многие территории нуждаются в дополнительной уборке: лесные массивы, прибрежные зоны, исторические захоронения. Желающим был предоставлен инвентарь, выдали 20 тысяч мешков, более пяти тысяч пар перчаток и талоны на вывоз мусора, — прокомментировали в комитете по управлению округом.

Улицы города очистили от мусора, убрали листовки и рекламу. Владельцы участков в частном секторе тоже прибрались на своих территориях. Жители многоквартирных домов вместе с управляющими компаниями вывозили листву, ремонтировали ограждения и лавочки. Также позаботились о памятниках.