В Октябрьском округе Иркутска провели 289 субботников

В Иркутске в Октябрьском округе прошло 289 субботников. Их организовали в рамках месячника по очистке и благоустройству территорий. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в мероприятии поучаствовали 168 организаций, управляющих компаний и образовательных учреждений, присоединились и местные жители. Всего убирались около семи тысяч человек.