В Октябрьском округе Иркутска провели 289 субботников

В Иркутске в Октябрьском округе прошло 289 субботников. Их организовали в рамках месячника по очистке и благоустройству территорий. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в мероприятии поучаствовали 168 организаций, управляющих компаний и образовательных учреждений, присоединились и местные жители. Всего убирались около семи тысяч человек.
— Это люди разных возрастов и профессий, среди них немало школьников и студентов. После зимы многие территории нуждаются в дополнительной уборке: лесные массивы, прибрежные зоны, исторические захоронения. Желающим был предоставлен инвентарь, выдали 20 тысяч мешков, более пяти тысяч пар перчаток и талоны на вывоз мусора, — прокомментировали в комитете по управлению округом.
Улицы города очистили от мусора, убрали листовки и рекламу. Владельцы участков в частном секторе тоже прибрались на своих территориях. Жители многоквартирных домов вместе с управляющими компаниями вывозили листву, ремонтировали ограждения и лавочки. Также позаботились о памятниках.