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В Молдове бродячие животные все чаще кидаются на людей: Запасы вакцины от бешенства на исходе — осталось всего тысяча доз

В первые месяцы текущего года в Кишинёве 815 человек подверглись нападению животных, что на 7,5% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Национальное агентство общественного здравоохранения бьёт тревогу в связи со значительным ростом числа людей, пострадавших от укусов животных, в особенности, в муниципии Кишинёв. Количество граждан, обратившихся за прививкой от бешенства, за последние месяцы практически удвоилось.

Как отмечают в НАОЗ, вследствие этого запасы вакцины сократились. В настоящее время в центрах общественного здоровья и медучреждениях остаются доступными всего около 1000 доз прививки, а поступление новой партии ожидается в начале июня.

Напомним, в Бельцах отказали в прививке от бешенства 9-летнему ребёнку. Потому что «на севере Молдовы вакцин совсем нет».

НАОЗ напоминает гражданам о необходимости избегать контакта с незнакомыми животными и просит не пытаться ловить, кормить или гладить их, даже если они кажутся безобидными. Это касается и диких животных, таких как лисы или куницы, которые могут быть носителями вируса бешенства.

Владельцам домашних и сельскохозяйственных животных настоятельно рекомендуется регулярно вакцинировать их.

В случае укуса, царапины или контакта со слюной животного, рекомендуется: промыть рану в течение не менее 10−15 минут водой с мылом, обработать её антисептиком и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Согласно данным НАОЗ, в первые месяцы текущего года в Кишинёве 815 человек подверглись нападению животных, что на 7,5% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. В большинстве случаев люди пострадали от укусов собак.

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