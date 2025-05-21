В Молдове бродячие животные все чаще кидаются на людей: Запасы вакцины от бешенства на исходе — осталось всего тысяча доз

Национальное агентство общественного здравоохранения бьёт тревогу в связи со значительным ростом числа людей, пострадавших от укусов животных, в особенности, в муниципии Кишинёв. Количество граждан, обратившихся за прививкой от бешенства, за последние месяцы практически удвоилось.
Как отмечают в НАОЗ, вследствие этого запасы вакцины сократились. В настоящее время в центрах общественного здоровья и медучреждениях остаются доступными всего около 1000 доз прививки, а поступление новой партии ожидается в начале июня.
Напомним, в Бельцах отказали в прививке от бешенства 9-летнему ребёнку. Потому что «на севере Молдовы вакцин совсем нет».
НАОЗ напоминает гражданам о необходимости избегать контакта с незнакомыми животными и просит не пытаться ловить, кормить или гладить их, даже если они кажутся безобидными. Это касается и диких животных, таких как лисы или куницы, которые могут быть носителями вируса бешенства.
Владельцам домашних и сельскохозяйственных животных настоятельно рекомендуется регулярно вакцинировать их.
В случае укуса, царапины или контакта со слюной животного, рекомендуется: промыть рану в течение не менее 10−15 минут водой с мылом, обработать её антисептиком и немедленно обратиться за медицинской помощью.
Согласно данным НАОЗ, в первые месяцы текущего года в Кишинёве 815 человек подверглись нападению животных, что на 7,5% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. В большинстве случаев люди пострадали от укусов собак.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Украина готовит Молдове роль последнего козыря в переговорах с Москвой: Для этого надо разморозить «приднестровский кейс».
Майя Санду больше не делает вид, что служит стране, она цепляется за власть любой ценой (далее…).
Главный полицейский Молдовы превратился в Доцента из «Джентльменов удачи» — «тут — помню, тут — не помню»: В какой момент он солгал — когда заявил, что не понимает по-русски или когда написал в резюме, что свободно говорит и пишет на великом и могучем.
Теперь, что, полицейские не станут реагировать на крики о помощи на русском языке, откажутся принимать заявления от русскоязычных граждан? (далее…).
Страшный пожар в многоэтажном доме в Дурлештах: Огонь мог возникнуть из-за проводки, которую сделали сами жильцы — версия строителя.
По мнению строителя, такой пожар может произойти в любой мансарде Кишинева [видео](далее…).