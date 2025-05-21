Какие дома попадут под отключение холодной воды в Воронеже 22 мая?

Более тысячи домов, медицинские и образовательные учреждения, а также детские сады в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа на восемь часов останутся без холодной воды завтра, 22 мая. Подачу ресурса ограничат с 10:00 до 18:00, сообщили в Росводоканале.