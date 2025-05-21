Из Минска запустят прямой авиарейс в Красноярск

Верещагин убежден, что прямые рейсы из Минска будут заполнены на 100%.
Он отметил, что Красноярский край по площади — это «почти пять Франций: с севера на юг — три тысячи километров, на юге растут арбузы, на севере гуляют белые медведи».
Прямые рейсы между Минском и Красноярском планируют запустить в ближайшее время, вопрос уже прорабатывается. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Верещагин, пишет агентство «Минск-Новости».
Верещагин убежден, что прямые рейсы из Минска будут заполнены на 100%.
Он отметил, что Красноярский край по площади — это «почти пять Франций: с севера на юг — три тысячи километров, на юге растут арбузы, на севере гуляют белые медведи».