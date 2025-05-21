Для Самары заказали 21 тысячу тонн «золотого» песка для обустройства пляжей

В Самаре ищут подрядчика для завоза свежего песка на местные пляжи. Тендер опубликован на портале госзакупок.
В документации прописано, что всего компания должна будет поставить на пляжи 21 тысячу тонн песка. Бюджету это выйдет в 13 миллионов рублей.
Планируется, что груз будет доставлен речным транспортом по Волге.
В прошлом году песок на пляжи поступил уже 10 июня. Тогда вместе с ним было завезено 1700 единиц пляжного оборудования.
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