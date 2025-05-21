Экс-спортдир «Крыльев» Корниленко: «Динамо» помешает «Краснодару» взять золото

Бывший спортивный директор волжан высказался о матче между москвичами и «быками» в рамках решающего 30-го тура. По его итогам станет известно, кто займет первое место в нынешнем сезоне Премьер-лиги.
Хозяевам для первого трофея нужна победа над гостями или поражение команды с берегов Невы. Последние дома сразятся с грозненским «Ахматом», который находится в зоне стыков (12+).
«Матч в Краснодаре пройдет при переполненном стадионе. Решится еще и судьба чемпионства. Шансы у “Динамо” есть, но не все зависит от них. Будут думать о победе, чтобы помешать южанам выиграть золото и самим залезть в тройку. Для них это единственный шанс успешно завершить сезон», — сказал бывший спортдиректор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко «Матч ТВ».
Недавно в РФС высказались о лицензировании самарцев на следующий розыгрыш Российской Премьер-лиги.
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