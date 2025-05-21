Экс-спортдир «Крыльев» Корниленко: «Динамо» помешает «Краснодару» взять золото

«Матч в Краснодаре пройдет при переполненном стадионе. Решится еще и судьба чемпионства. Шансы у “Динамо” есть, но не все зависит от них. Будут думать о победе, чтобы помешать южанам выиграть золото и самим залезть в тройку. Для них это единственный шанс успешно завершить сезон», — сказал бывший спортдиректор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко «Матч ТВ».