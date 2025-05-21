Бывший министр лесного хозяйства, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, не смог обжаловать приговор

Суд отклонил апелляционные жалобы бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова о его невиновности в инкриминируемых судом преступлениях — получении взятки и мошенничестве.
Напомним, что между 2018 и 2020 годами чиновник, по версии обвинения, на взаимовыгодной основе покровительствовал местным лесозаготовителям, помогая получить более рентабельные лесные участки, ускоренную выдачу разрешений на рубку, организовывал консультации работников министерства и лесничеств.
Всего за это Маслодудов получил 3,5 миллиона рублей. Посредником выступил его брат.
Также через брата в августе 2018 года министр получил еще миллион рублей от знакомого предпринимателя за содействие в заключении договора аренды лесного участка, при этом не имея возможности повлиять на процедуру торгов у него не было. Маслодудов об этом знал заранее и исполнять обязательства перед взяткодателем не планировал. Договор был заключен с другим участником торгов, предложившим наибольшую цену.
Свою вину по обеим статьям обвиняемый признать отказался. В последнем слове он заявил, что его оговорили, а деньги, поступившие на счет, он получил от брата взаймы и в качестве «семейных финансовых взаимоотношений».
Тем не менее, суд признал экс-министра виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 10,7 млн рублей и 12 лет лишения права занимать должности. Кроме того, денежный эквивалент всей суммы взятки был конфискован в доход государства.