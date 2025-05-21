Бывший министр лесного хозяйства, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, не смог обжаловать приговор

Также через брата в августе 2018 года министр получил еще миллион рублей от знакомого предпринимателя за содействие в заключении договора аренды лесного участка, при этом не имея возможности повлиять на процедуру торгов у него не было. Маслодудов об этом знал заранее и исполнять обязательства перед взяткодателем не планировал. Договор был заключен с другим участником торгов, предложившим наибольшую цену.