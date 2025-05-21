В Улан-Удэ служебная собака обнаружила наркотики под капотом машины

В Улан-Удэ на ж/д переезде станции Горький служебная собака учуяла наркотики. Их незаконно перевозили в машине два местных жителя. Как рассказали КП-Иркутск транспортные полицейские, собака, подойдя к автомобилю, встала в определенную позу, которая обозначает — здесь может лежать что-то запрещенное. И действительно, правоохранители обнаружили в воздуходуве пакет с одиннадцатью шприцами с темным веществом.
— 20-летний владелец автомобиля пояснил, что хранил наркотик для личного пользования, спрятал для перевозки на работу. Экспертиза показала, что в изъятых шприцах находилось зелье массой более 27 граммов, — прокомментировали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У его 42-летнего напарника также изъяли сверток с наркотиками. Мужчины признались, что сами изготовили запрещённые вещества без цели сбыта. В отношении обоих возбудили уголовное дело. Также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.