В Улан-Удэ служебная собака обнаружила наркотики под капотом машины

В Улан-Удэ на ж/д переезде станции Горький служебная собака учуяла наркотики. Их незаконно перевозили в машине два местных жителя. Как рассказали КП-Иркутск транспортные полицейские, собака, подойдя к автомобилю, встала в определенную позу, которая обозначает — здесь может лежать что-то запрещенное. И действительно, правоохранители обнаружили в воздуходуве пакет с одиннадцатью шприцами с темным веществом.