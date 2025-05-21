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Путин наградил чиновника, вывозившего курян из-под обстрелов

Путин наградил главу сельсовета Польского, вывозившего курян из-под обстрелов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Курскую область вручил награду победителю премии «Служение», главе администрации Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрию Польскому, который вывозил жителей из-под обстрелов ВСУ.

Во вторник Путин с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона.

«И я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз в номинации “Мужество и героизм — на благо служения Родине”. И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел, но сегодня он здесь», — сказал Путин на встрече.

Глава государства передал лауреату статуэтку и поздравил его.

В Москве в Национальном центре «Россия» 21 апреля прошла церемония награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение». Премия проводится по поручению президента и присуждается выдающимся представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

В администрации Белявского района 22 апреля сообщили, что в августе 2024 года во время обстрелов ВСУ Польской помогал людям эвакуироваться, вывозил раненых. По его инициативе в селе была создана добровольная дружина. Также мужчина запустил чат «Односельчане», ставший каналом экстренной связи и моральной поддержки.