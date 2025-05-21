«Прочла надпись, что надо дергать, и дернула». Пассажирка открыла аварийный люк самолета перед вылетом в Петербург

По словам женщины, в момент инцидента самолет находился на стоянке. Аварийный люк решила открыть одна из пассажирок, объяснив свои действия аргументом «просто так». Ирина отметила, что дама, по всей видимости, была не совсем трезвой.
«Просто она решила, что надпись “дернуть в случае аварийной ситуации” — это уже сейчас», — уточнила Ирина.
Наша читательница уточнила, что женщину вывели из самолета правоохранители, также салон покинул ее спутник. После этого представители технических служб закрыли аварийный люк, проверили его несколько раз и, подписав соответствующие документы, дали добро на вылет самолета.
Помимо пары, перед вылетом салон покинули еще два пассажира. По словам Ирины, они не захотели лететь «после таких приключений». Читательница подчеркнула, что стюарды сработали спокойно и профессионально во время такой нештатной ситуации.
Самолет приземлился в Пулково в 1:10, по расписанию.
В авиакомпании подтвердили информацию об инциденте. «На борт был вызван наряд полиции. Деструктивного пассажира (дама находилась в состоянии опьянения) сняли с рейса. Самолет с пассажирами на борту отправился по назначению — в аэропорт Пулково», — уточнили в пресс-службе Smartavia.