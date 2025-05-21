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Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове закроют на время непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ростове будет временно ограничено движение транспорта в направлении Зеленого острова.

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 94% 754 мм рт. ст. +17°

Информацию об этом предоставили в администрации Пролетарского района.

Причиной перекрытия понтонной переправы, ведущей на Зеленый остров, стали неблагоприятные метеорологические прогнозы. По информации синоптиков, в первой половине дня 21 января в Ростове ожидаются интенсивные ливни с грозами, возможен град, а также шквалистый ветер, скорость которого может достигать 25 метров в секунду.

Вводимые ограничения начнут действовать 21 мая с 11:00 и будут сняты после стабилизации погодной ситуации. При этом транспортные средства, находящиеся в данный момент на территории острова, смогут покинуть его без каких-либо препятствий.