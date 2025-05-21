Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове закроют на время непогоды

Информацию об этом предоставили в администрации Пролетарского района.
Причиной перекрытия понтонной переправы, ведущей на Зеленый остров, стали неблагоприятные метеорологические прогнозы. По информации синоптиков, в первой половине дня 21 января в Ростове ожидаются интенсивные ливни с грозами, возможен град, а также шквалистый ветер, скорость которого может достигать 25 метров в секунду.
Вводимые ограничения начнут действовать 21 мая с 11:00 и будут сняты после стабилизации погодной ситуации. При этом транспортные средства, находящиеся в данный момент на территории острова, смогут покинуть его без каких-либо препятствий.