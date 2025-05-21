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Саранчу на полях в Ростовской области не нашли, но появились другие вредители

В Ростовской области забили тревогу из-за вредителей, угрожающих зерновым культурам.

Источник: Комсомольская правда

На полях в Ростовской области не нашли очаги с кубышками и личинками саранчи (вредителя искали на территории в 4,3 тысячи га), при этом выявилось распространение других вредителей. Об этом сообщает управление Россельхозцентра.

Уточняется, что этой весной начался массовый перелет вредителей зерновых колосовых культур — вредной черепашки и элии носатой. Также в регионе забили тревогу из-за появления личинок пьявицы красногрудой.

Кроме этого, ожидается распространение многоядного лугового мотылька, его яйца и гусеницы можно будет обнаружить уже к конце мая.

Аграриям советуют постоянно проверять состояние полей. Если численность опасных насекомых превысит экономический порог вредоносности, нужно проводить обработки инсектицидами. Кроме этого, против чешуекрылых советуют использовать энтомофагов.

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