Двух жителей Иркутской области наградят Почетным знаком имени Ю. А. Ножикова

Первым награждаемым станет Константин Карпов — ветеран педагогического труда из Шелехова. Родившийся в 1933 году, он посвятил всю жизнь образованию, работая учителем и руководителем учебных заведений. После выхода на пенсию возглавил районный совет ветеранов и вошел в Союз первостроителей города. Особого внимания заслуживает созданная им Высшая народная школа, популярная среди старшего поколения. Более десяти лет Карпов руководит кинолекторием о Великой Отечественной войне и является автором книг по педагогике и о ветеранах-земляках.