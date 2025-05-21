Двух жителей Иркутской области наградят Почетным знаком имени Ю. А. Ножикова

На очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области утвердили лауреатов почетного знака имени Ю. А. Ножикова «Признание». Как стало известно КП-Иркутск, этой высокой награды удостоены два заслуженных жителя региона, чья многолетняя деятельность заслуживает особого уважения.
Первым награждаемым станет Константин Карпов — ветеран педагогического труда из Шелехова. Родившийся в 1933 году, он посвятил всю жизнь образованию, работая учителем и руководителем учебных заведений. После выхода на пенсию возглавил районный совет ветеранов и вошел в Союз первостроителей города. Особого внимания заслуживает созданная им Высшая народная школа, популярная среди старшего поколения. Более десяти лет Карпов руководит кинолекторием о Великой Отечественной войне и является автором книг по педагогике и о ветеранах-земляках.
Второй лауреат — Валентина Зяблова, директор Иркутского техникума авиастроения, начинавшая свой путь с должности мастера производственного обучения. Но главное — она уже три десятилетия бессменно руководит поисковым отрядом «Байкал», занимающимся изучением истории Великой Отечественной войны. Отряд помогает ветеранам, проводит встречи со школьниками, работает с архивами, помогает сибирякам найти пропавших без вести родственников и ведет полевые поиски на местах боев.
— В год 80-летия Победы и Год защитника Отечества особенно символично отметить земляков, внесших огромный вклад в образование и патриотическое воспитание молодёжи, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников.
Торжественная церемония награждения запланирована на сентябрь и будет приурочена ко Дню Иркутской области. Депутаты единогласно поддержали кандидатуры, проголосовав за соответствующие постановления.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье вводят штрафы для недобросовестных перевозчиков.