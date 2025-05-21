Теория чистого миллиарда. Петербургское метро почти полгода ищет уборщика

Сама по себе процедура стандартная, раз в несколько лет подземка расторговывает услуги по уборке и каждый раз подписывает контракты с традиционным подрядчиком — «Люкссервисом» («Фонтанка» неоднократно писала о нем). В этот раз отличие было в том, что в список станций заранее включили «Горный институт» (ее открыли через несколько дней после объявления конкурса), «Театральную» (да, ее тоже надо убирать, даром что у нее нет выхода), «Казаковскую» и «Путиловскую» (что ж, по крайней мере до апреля 2026-го их открытия ждут, а вообще — обещали до конца 2025-го).