Теория чистого миллиарда. Петербургское метро почти полгода ищет уборщика

Конкурс на уборку станций Петербургский метрополитен объявил еще в конце прошлого года. Максимальную цену поставили на уровне 1,1 миллиарда, срок исполнения работ — с апреля 2025 по апрель 2026-го. Это уже не актуально: почти полгода об этот конкурс ломают копья в антимонопольной службе.
Сама по себе процедура стандартная, раз в несколько лет подземка расторговывает услуги по уборке и каждый раз подписывает контракты с традиционным подрядчиком — «Люкссервисом» («Фонтанка» неоднократно писала о нем). В этот раз отличие было в том, что в список станций заранее включили «Горный институт» (ее открыли через несколько дней после объявления конкурса), «Театральную» (да, ее тоже надо убирать, даром что у нее нет выхода), «Казаковскую» и «Путиловскую» (что ж, по крайней мере до апреля 2026-го их открытия ждут, а вообще — обещали до конца 2025-го).
В прошлый раз подрядчика искали на рубеже 2021 и 2022 годов — как раз до 2025-го, разбив все станции на пять лотов по линиям. Развернулась неожиданная борьба, «Люкссервису» пришлось принципиально сбивать цену, и даже это не позволило ему сперва получить все лоты — фиолетовая линия ушла компании «Сити Сервис». Однако вскоре эта локальная сенсация отцвела: метрополитен признал неожиданного новичка уклонившимся от подписания договора, и пятая линия тоже ушла «Люкссервису». Все договоры числятся в стадии исполнения, и судя по системе госзакупок, их стоимость подросла по сравнению с ценовыми предложениями на тех буйных торгах — от 280 до 510 млн рублей в зависимости от лота.
Компания «Люкссервис» много лет принадлежала Ирине Левиной, сейчас собственник — Вероника Писарева. Выручка за 2024 год составила 818 млн рублей, почти все это — услуги для Петербургского метрополитена. Чистая прибыль — 9,7 млн рублей.
Нынешние, впрочем, оказались еще более буйными. Итоги конкурса подводили трижды: в январе, в марте и в апреле. Во всех трех случаях «Люкссервис» оказывался единственным участником, заявку которого не отклонили, и, соответственно, объявлялся победителем. И все три раза протоколы отменяли по требованию антимонопольной службы.
Жалобы подавала, в частности, компания «Госконтракт» — это петербургское предприятие Екатерины Коноваловой с выручкой около 220 млн рублей, оно работало на подряде у городских больниц, МФЦ, Мариинского театра, смольнинских комитетов, в Третьяковке. Осенью прошлого года именно она была единственным участником аукциона на уборку в поездах метро за 229 млн и победила таким образом в торгах. И более того — именно «Госконтракт» в борьбе с «Люкссервисом» забрал контракт на уборку депо и мастерских за 213 млн, а после получил уборку торговых и служебных помещений.
В случае со станциями все свелось к тому, должен ли претендент точно указывать наименование для тех материалов и техники, которые собирается использовать, и можно ли его отцепить от торгов, если он этого не сделал. ФАС сказала: не должен, так что все переиграть.
После этого композиция с различными вариациями и участниками повторялась еще несколько раз. Антимонопольщики снова признали требования заказчика избыточными: цвет кристаллов порошка для очистки дверей, площадь и масса влажных салфеток
После подключились и другие участники. Белгородский ИП Талько О. П. (не вполне ясен его интерес к уборке петербургского метро) и петербургская компания Андрея Косенко с распространенным названием «Автодом» обратили внимание на чересчур конкретные описания поломоечных и подметальных машин в техзадании. Это уже не масса салфеток, однако несмотря на то, что речь шла о габаритах, мощности, емкости бака, уровне шума — комиссия снова решила, что это избыточно.
Каждый раз после отмены очередного протокола метрополитен менял техзадание в той части, на которую указывала ФАС, однако всплывали новые претензии. Победителя разворачивали, а подземка начинала по новой принимать заявки. В последний раз все так перезапустили 16 мая, окончание срока подачи — 26-го числа.