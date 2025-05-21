Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О социальной поддержке приморцев рассказали депутатам

На заседании социального комитета Заксобрания Приморья депутаты заслушали отчет о ходе реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» за 2024 год и планах на 2025 год, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Наибольший блок рассказала министр труда и соцполитики Светлана Красицкая. Так, особое внимание уделяется поддержке семей с детьми — 127 тысяч семей получают помощь по 33 мерам. За 10 лет число многодетных семей выросло в 1,3 раза, сейчас их в крае насчитывается 24 тысячи, где воспитываются 80 тысяч детей. Введены новые меры — бесплатный проезд, лекарственное обеспечение и выплаты без учета дохода с июля 2024 года. Однако выявлена проблема: из 3 тысяч новорожденных в многодетных семьях только 400 обратились за господдержкой.

Кроме этого, эффективно работают социальные контракты: 60% семей увеличили доход, 30% вышли из бедности. Ведется поддержка самозанятости, личных подсобных хозяйств, открытие частных детсадов. Отдельно подчеркнута важность сопровождения контрактов и индивидуального подхода к семьям.

Также обсуждался проект по развитию сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, создание условий для их частичной самостоятельности. В рамках доступной среды за 2023 год 378 человек с инвалидностью были вовлечены в занятия спортом.

Обсуждалось расширение конкурсных инициатив для школьников — в частности, предложения по проведению краевого конкурса «Ученик года». Идею расширить проект на весь регион предложил председатель профильного комитета Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис. В заключение депутаты заслушали отчеты сразу ответственных ведомств и приняли решение по их итогу.