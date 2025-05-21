О социальной поддержке приморцев рассказали депутатам

Наибольший блок рассказала министр труда и соцполитики Светлана Красицкая. Так, особое внимание уделяется поддержке семей с детьми — 127 тысяч семей получают помощь по 33 мерам. За 10 лет число многодетных семей выросло в 1,3 раза, сейчас их в крае насчитывается 24 тысячи, где воспитываются 80 тысяч детей. Введены новые меры — бесплатный проезд, лекарственное обеспечение и выплаты без учета дохода с июля 2024 года. Однако выявлена проблема: из 3 тысяч новорожденных в многодетных семьях только 400 обратились за господдержкой.
Кроме этого, эффективно работают социальные контракты: 60% семей увеличили доход, 30% вышли из бедности. Ведется поддержка самозанятости, личных подсобных хозяйств, открытие частных детсадов. Отдельно подчеркнута важность сопровождения контрактов и индивидуального подхода к семьям.
Также обсуждался проект по развитию сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, создание условий для их частичной самостоятельности. В рамках доступной среды за 2023 год 378 человек с инвалидностью были вовлечены в занятия спортом.
Обсуждалось расширение конкурсных инициатив для школьников — в частности, предложения по проведению краевого конкурса «Ученик года». Идею расширить проект на весь регион предложил председатель профильного комитета Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис. В заключение депутаты заслушали отчеты сразу ответственных ведомств и приняли решение по их итогу.