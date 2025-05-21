Совфед одобрил закон о госрегулировании приема в вузы

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о государственном регулировании приёма в вузы на платной основе.
Согласно закону, кабмин РФ наделяется правом устанавливать правила определения стоимости платного образования, количество студентов и направлений подготовки и специальностей высшего образования.
Кроме того, кабмин также будет вправе определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень специальностей и направлений подготовки, по которым соответствующая господдержка будет оказываться.
Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.