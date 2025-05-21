Фармацевт в Самарской области в среднем может получать до 60,6 тыс. рублей

Стало известно, какую зарплату обычно предлагают специалистам в 63-м регионе по итогам января-апреля нынешнего года.
За 4 месяца 2025-го в стране разместили 17,2 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров. В нашей губернии их доля на рынке труда составила 2% — третий показатель в ПФО. Столько же — в Тюменской области и Татарстане.
В среднем сотруднику такого профиля в 63-м регионе предлагают 60,6 тыс. рублей. Это четвертое место в Поволжье. Выше — Казань (62,4 тыс. рублей), Нижний Новгород (66,8 тыс. рублей) и Оренбург (69 тыс. рублей), сообщает hh.ru.
Недавно рассказывали, что только 23% жителей Самарской области довольны своей работой.
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