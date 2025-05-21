Даурский рододендрон превратил склоны в Хабаровском крае в розовое море

Рододендрон даурский — один из самых ярких весенних символов Дальнего Востока. Название кустарника переводится как «розовое дерево из Даурии» — так раньше называли часть Забайкалья. Он цветёт весной, но способен удивить и осенью: при тёплой погоде распускается повторно, хотя уже не так пышно, как в мае.