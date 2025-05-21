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Даурский рододендрон превратил склоны в Хабаровском крае в розовое море

Весеннее цветение рододендрона окрасило берега Горина в лиловые оттенки.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае зацвёл даурский рододендрон — сообщает телеграм-канал «Комсомольский заповедник». Его розово-сиреневые лепестки покрывают склоны сопок лёгкой дымкой, словно пропитанной закатным светом.

Рододендрон даурский — один из самых ярких весенних символов Дальнего Востока. Название кустарника переводится как «розовое дерево из Даурии» — так раньше называли часть Забайкалья. Он цветёт весной, но способен удивить и осенью: при тёплой погоде распускается повторно, хотя уже не так пышно, как в мае.

Цветение даурского рододендрона, когда берега реки и тайга окрашены в мягкие розово-сиреневые оттенки, — одно из главных природных зрелищ в районе Горина.

Его ждут, ради него приезжают, его снимают и выкладывают в соцсети. В этом году оно вновь стало символом того, как бережно природа пишет свои картины — без шума, но с великим вкусом.