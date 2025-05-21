«Сильная интоксикация»: что такое водная диета и почему она подходит не каждому

Австралийские, итальянские и американские исследователи выяснили, что длительное водное голодание может нанести вред людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, почему водная диета угрожает здоровью организма.
По ее словам, употребление слишком большого количества жидкости создает серьезную нагрузку на почки.
— Негативные последствия подобной водной диеты будут зависеть от количества выпитой воды в сутки. Некоторые люди доходят до фанатизма и выпивают огромное количество жидкости. Это приводит к вымыванию минеральных солей из организма, провоцирует большую нагрузку на почки, — сообщила она.
Врач добавила, что это диета противопоказана людям с такими недугами, как:
заболевания желудочно-кишечного тракта;проблемы с поджелудочной железой;проблемы с желчным пузырем;проблемы с желудком;камни и песок в почках.
— Долгое голодание на воде чревато падением артериального давления, развитию гипогликемии — особенно у людей с сахарным диабетом. Также это может привести к кетоацидозу, когда начнут окисляться белки и жиры, в организме начнется сильная интоксикация. А недостаток питательных веществ спровоцирует большой стресс для организма. Не каждый человек сможет легко выйти из такой диеты. Даже имея отличное здоровье, нужно оценить все возможные риски, прежде чем садиться на такую экстремальную диету, — считает Соломатина.
Специалист подчеркнула, что во время водной диеты организм снижает энергообмен и метаболизм. Даже если человек потеряет лишние килограммы, после возобновления питания он очень быстро наберет вес еще и с запасом. Поэтому голодание на воде — не лучший способ похудения.
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