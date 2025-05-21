«Сильная интоксикация»: что такое водная диета и почему она подходит не каждому

— Долгое голодание на воде чревато падением артериального давления, развитию гипогликемии — особенно у людей с сахарным диабетом. Также это может привести к кетоацидозу, когда начнут окисляться белки и жиры, в организме начнется сильная интоксикация. А недостаток питательных веществ спровоцирует большой стресс для организма. Не каждый человек сможет легко выйти из такой диеты. Даже имея отличное здоровье, нужно оценить все возможные риски, прежде чем садиться на такую экстремальную диету, — считает Соломатина.