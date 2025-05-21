В Красноярске на площадке Маленького Татышева обновляют буквы и газон

Работы продлятся до 1 июня. После завершения покраски и других мероприятий ограждения будут сняты, но участок с новым газоном накроют специальным укрывным материалом. Организаторы просят посетителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и не подниматься к буквам, чтобы сохранить свежепосеянную траву, рассказывают в Татышев-парке.