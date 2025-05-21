В Челябинске появятся улица Киселева, сквер Суркова и Казачий переулок

Соответствующие решения поддержала комиссия по местному самоуправлению гордумы.
Как следует из проекта решения, новой улице в Курчатовском районе, территориально расположенной от улицы Лобырина до улицы Петра Туркина, будет присвоено имя Михаила Георгиевича Киселева. Он проработал в должности прокурора Челябинской области более 17 лет, а всего в органах прокуратуры — свыше 35 лет, начиная с тяжелых послевоенных.
Назовут и сквер на пересечении улиц Воровского, Курчатова и Свердловского проспекта в Центральном районе — в честь Анатолия Суркова.
С такой инициативой выступила региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Анатолий Петрович Сурков — кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, почетный сотрудник органов госбезопасности, почетный сотрудник налоговой полиции, долгие годы возглавлял областной совет ветеранов, проводил большую общественную работу.
Кроме того, переулок от улицы Рельефная до улицы Смородинка в Ленинском районе получит название Казачий.