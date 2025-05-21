В Челябинске появятся улица Киселева, сквер Суркова и Казачий переулок

Как следует из проекта решения, новой улице в Курчатовском районе, территориально расположенной от улицы Лобырина до улицы Петра Туркина, будет присвоено имя Михаила Георгиевича Киселева. Он проработал в должности прокурора Челябинской области более 17 лет, а всего в органах прокуратуры — свыше 35 лет, начиная с тяжелых послевоенных.