Как возникает фетиш и почему он необязательно связан с сексуальностью

При этом, по словам Евгении Антонюк, механизм импринтинга — запечатления ярких деталей в моменты возбуждения — остается ведущим как в детстве, так и в подростковом или взрослом возрасте. Согласно теориям сексуального импринтинга, еще в детстве человек начинает бессознательно запоминать черты и особенности, которые позже будет воспринимать как сексуально привлекательные. Если в этот период восприятие будущего «идеала» оказывается слишком узким или каким-то образом искаженным, может сформироваться фетиш. Считается, что импринтинг происходит на самых ранних этапах, когда ребенок впервые сталкивается с ощущением возбуждения или удовольствия. При этом важную роль играет то, как он на уровне эгоцентричного восприятия запоминает яркие детали и ассоциирует их с приятными чувствами — у каждого этот процесс проходит по-своему.