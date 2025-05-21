В Ачинске завели дело на владельца собаки, выбросившего ее из окна

Инцидент произошел в Ачинске в конце апреля. Житель многоквартирного дома бросил домашнего питомца с четвертого этажа, и собака при падении переломала все четыре лапы.
«Семимесячному псу своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время он проходит лечение», — рассказали в региональном управлении МВД.
Сотрудники ведомства вычислили бессердечного горожанина. Он признался в жестоком обращении с животным. По словам мужчины, он был пьян и разозлился на собаку за то, что та просилась на улицу.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.