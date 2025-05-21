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В Ачинске завели дело на владельца собаки, выбросившего ее из окна

Житель Красноярского края вышвырнул свою собаку из окна за то, что животное скулило, давая хозяину понять: пришло время прогулки.

Источник: Российская газета

Инцидент произошел в Ачинске в конце апреля. Житель многоквартирного дома бросил домашнего питомца с четвертого этажа, и собака при падении переломала все четыре лапы.

«Семимесячному псу своевременно оказана медицинская помощь, в настоящее время он проходит лечение», — рассказали в региональном управлении МВД.

Сотрудники ведомства вычислили бессердечного горожанина. Он признался в жестоком обращении с животным. По словам мужчины, он был пьян и разозлился на собаку за то, что та просилась на улицу.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.