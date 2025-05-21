Губернатор Красноярского края принял участие в правительственной сессии по развитию отечественной космонавтики

Развитию отечественной космической отрасли была посвящена стратегическая сессия, которую сегодня провел председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Как отметил премьер-министр, космическая сфера находится на пороге сложнейших научных и технических задач, что потребует активной подготовки инженерных кадров. Это тоже одно из направлений, где вижу важную роль края, наших университетов и Красноярского научного центра.
«Красноярский край вносит значительный вклад в развитие космической отрасли страны. Здесь создана промышленная, научная и образовательная базы. Важно, чтобы они работали в тесном взаимодействии. Предприятиям края предстоит участвовать в выполнении новых технологических и производственных программ», — прокомментировал Михаил Котюков.
Также губернатор, напомним, встретился сегодня с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.