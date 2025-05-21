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Губернатор Красноярского края принял участие в правительственной сессии по развитию отечественной космонавтики

Развитию отечественной космической отрасли была посвящена стратегическая сессия, которую сегодня провел председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Развитию отечественной космической отрасли была посвящена стратегическая сессия, которую сегодня провел председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Как отметил премьер-министр, космическая сфера находится на пороге сложнейших научных и технических задач, что потребует активной подготовки инженерных кадров. Это тоже одно из направлений, где вижу важную роль края, наших университетов и Красноярского научного центра.

«Красноярский край вносит значительный вклад в развитие космической отрасли страны. Здесь создана промышленная, научная и образовательная базы. Важно, чтобы они работали в тесном взаимодействии. Предприятиям края предстоит участвовать в выполнении новых технологических и производственных программ», — прокомментировал Михаил Котюков.

Также губернатор, напомним, встретился сегодня с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.