Сгоревшей в Кишиневе мансарды по документам в проекте не существует: Юрист мэрии в Дурлештах сообщила шокирующие подробности

Любовь Попа — юрист примарии Дурлешт заявила, что для постройки многоэтажки, в которой на прошлой неделе произошел масштабный пожар и выгорела вся крыша с мансардами, был получен весь необходимый пакет документов, в том числе, и от Пожарной службы.
«Согласно актам, владелец предоставил все необходимые документы: от чрезвычайной комиссии, от Пожарной службы и других служб, все документы, которые нужны, согласно закону. У нас не было ни одного аргумента, причины запретить строительство. Более того, на тот момент уже было решение суда от 26 марта 2015 года», — заявила Любовь Попа съемочной группе «КонтрНовостей» на «Первом в Молдове».
В то же время, чиновница примарии подчеркнула, что в проекте многоэтажки не было предусмотрено мансарды! По ее словам, вместо мансарды должна была быть металлочерепичная крыша! И в эксплуатацию дом сдавали без мансард.
«В первую очередь, чтобы всем было понятно, согласно документам, которые есть у нас в примарии и сейчас изучаются, этой мансарды в проекте не существует. Этой мансарды нет. У нас в проекте крыша из металлочерепицы. Как сдавали в эксплуатацию мы не знаем, потому что мы не участвуем в этом процессе. Мы также не знаем, мансарды построил застройщик или владельцы, мы тоже не знаем, потому что в эксплуатацию сдавали без мансард», — подчеркнула Любовь Попа.
Стоит отметить, ранее, главный архитектор примарии Дурлешт Анжела Дурлештян сообщала, что в 2018 году владелец жилого дома решил надстроить еще один этаж, а в 2019 году было вынесено решение суда, заставившее примарию выдать разрешение на надстройку еще одного этажа.
Напомним, что, как сообщили в ГИЧС, звонок о пожаре поступил в службу 112 16 мая в 15:57, по полученной информации, горела мансарда на 10 этаже.
Позже Дмитрий Польщин, пожарный, участвовавший в ликвидации огня на мансарде 10-этажного дома в Дурлештах, в соцсетях ответил на множество замечаний, возмущений, вопросов.