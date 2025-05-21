Сгоревшей в Кишиневе мансарды по документам в проекте не существует: Юрист мэрии в Дурлештах сообщила шокирующие подробности

«В первую очередь, чтобы всем было понятно, согласно документам, которые есть у нас в примарии и сейчас изучаются, этой мансарды в проекте не существует. Этой мансарды нет. У нас в проекте крыша из металлочерепицы. Как сдавали в эксплуатацию мы не знаем, потому что мы не участвуем в этом процессе. Мы также не знаем, мансарды построил застройщик или владельцы, мы тоже не знаем, потому что в эксплуатацию сдавали без мансард», — подчеркнула Любовь Попа.