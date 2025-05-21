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В Иркутске ограничат движение транспорта по улице Российской до 8 июня

Ограничение начнет действовать с 26 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске ограничат движение транспорта по улице Российской. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, на участке будет сужена одна полоса.

— С 10:00 26 мая до 20:00 8 июня будет ограничено движение транспорта (сужение на одну полосу) по улице Российской в районе дома № 5, — поделились в администрации.

Такая мера необходима в связи с проведением неотложных ремонтных работ на тепловых сетях. Водителей просят учитывать это при выборе маршрута и соблюдать правила дорожного движения.