Тренер из Швейцарии может возглавить «Молот»

Альберт Мальгин является пермяком, играл за «Молот» в сезонах 1984/85−1987/88 годов. Затем перешел в воскресенский «Химик» и в 1990-х годах оказался в Швейцарии. Теперь у него гражданство этой страны. В последние годы успешно работал с командами NLB и юниорской лиги Швейцарии. Его сын, Денис Мальгин, играет за сборную Швейцарии.