В Омской области появился новый вид экотуризма — отдых в избе

В Омской области появилось предложение для любителей экотуризма — отдых в избе. Новый вид туризма, который получил название «избинг», предполагает проживание в традиционных сельских домах с минимальным комфортом, что позволяет отдалиться от городской суеты и прочувствовать историко-культурную атмосферу региона.
В Омской области отдых в таком стиле на популярном сайте объявлений предлагают пока только в одном месте: в деревне Петропавловке Муромцевского района. Туристам предлагают в аренду избу площадью 58 кв. м, которая включает две спальни, кухню-зал, санузел и балкон.
Интерьер действительно имеет аутентичную сельскую атмосферу, но при этом в избе есть и блага цивилизации: индукционная плита, электродуховка, холодильник, микроволновка, электрочайник и даже бесплатный интернет и телевизор.
В объявлении хозяева отмечают, что домик выполнен в стиле бабушкиной избы — без особого шика, но с уютом и теплом, вызывающим ностальгию по детству и деревенским каникулам. Такой отдых позволяет сбежать от повседневной суеты и почувствовать единение с природой и историей.
Стоимость проживания начинается от 7 500 рублей за сутки. Судя по всему, место пользуется популярностью, уже сейчас изба забронирована на даты в июне и июле.