В Омской области появился новый вид экотуризма — отдых в избе

В объявлении хозяева отмечают, что домик выполнен в стиле бабушкиной избы — без особого шика, но с уютом и теплом, вызывающим ностальгию по детству и деревенским каникулам. Такой отдых позволяет сбежать от повседневной суеты и почувствовать единение с природой и историей.