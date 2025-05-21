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Мэрия Уфы сообщила о длительном перекрытии улиц в Глумилино

Ограничения движения вводятся на нескольких участках.

Источник: АиФ

Администрация Уфы сообщила о длительном перекрытии улиц в микрорайоне Глумилино. Ограничения движения вводятся на нескольких участках в связи со строительством школы.

До 26 июня проезд запрещен:

— вдоль дома № 15 по ул. Энтузиастов — от дома № 20 по бульвару Давлеткильдеева до дома № 13 по ул. Энтузиастов;

— к дому № 20 по бульвару Давлеткильдеева со стороны дома № 15 по ул. Энтузиастов;

— от дома № 20 по бульвару Давлеткильдеева до здания № 17 по ул. Энтузиастов.

До 30 августа:

— вдоль дома № 10 по ул. Р. Нуреева — от ул. Р. Нуреева до дома № 13 по ул. Энтузиастов.

Городские власти рекомендуют учитывать данное ограничение при планировании поездок.