Мэрия Уфы сообщила о длительном перекрытии улиц в Глумилино

Администрация Уфы сообщила о длительном перекрытии улиц в микрорайоне Глумилино. Ограничения движения вводятся на нескольких участках в связи со строительством школы.
До 26 июня проезд запрещен:
— вдоль дома № 15 по ул. Энтузиастов — от дома № 20 по бульвару Давлеткильдеева до дома № 13 по ул. Энтузиастов;
— к дому № 20 по бульвару Давлеткильдеева со стороны дома № 15 по ул. Энтузиастов;
— от дома № 20 по бульвару Давлеткильдеева до здания № 17 по ул. Энтузиастов.
До 30 августа:
— вдоль дома № 10 по ул. Р. Нуреева — от ул. Р. Нуреева до дома № 13 по ул. Энтузиастов.
Городские власти рекомендуют учитывать данное ограничение при планировании поездок.