Омичей предупредили о новом опасном вирусе с летальностью 70%

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о риске новой эпидемии с высокой смертностью. По его словам, мутировавший вирус птичьего гриппа H5N1 уже массово поражает кошек в США и Европе и может начать передаваться людям. Уровень летальности этого штамма составляет 50−70%, что значительно опаснее известных заболеваний. Об этом сообщает «Сибдепо».