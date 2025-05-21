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Омичей предупредили о новом опасном вирусе с летальностью 70%

Подготовка вакцины займёт около трёх недель.

Источник: Om1 Омск

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о риске новой эпидемии с высокой смертностью. По его словам, мутировавший вирус птичьего гриппа H5N1 уже массово поражает кошек в США и Европе и может начать передаваться людям. Уровень летальности этого штамма составляет 50−70%, что значительно опаснее известных заболеваний. Об этом сообщает «Сибдепо».

Гинцбург подчеркнул необходимость создания прототипа вакцины в России, который должен пройти клинические испытания, чтобы в случае необходимости можно было быстро наладить производство препарата. По его прогнозам, подготовка вакцины займёт около трёх недель, что позволит предотвратить эпидемию.

В то же время в стране пока отсутствует единая программа, направленная на разработку такого препарата.