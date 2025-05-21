Самарская филармония примет фестиваль Дениса Мацуева: три дня классики и джаза

3 июня — концерт «От классики до джаза» с участием Дениса Мацуева и ансамбля музыкантов.4 июня — гала-концерт с участием лауреатов конкурса Чайковского и Самарского симфонического оркестра.5 июня — вечер фортепианной музыки с участием лауреатов XVII конкурса им. П. И. Чайковского 2023 года.