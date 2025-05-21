Самарская филармония примет фестиваль Дениса Мацуева: три дня классики и джаза

С 3 по 5 июня в Самарской филармонии пройдёт музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы» (12+), организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Фестиваль возглавляет Денис Мацуев — народный артист России, пианист с мировой известностью, лауреат Государственной премии РФ.
На сцене выступят молодые таланты и признанные мастера — лауреаты международных конкурсов, участники конкурса Чайковского и сам Денис Мацуев. В программе — классика, джаз и современные интерпретации.
3 июня — концерт «От классики до джаза» с участием Дениса Мацуева и ансамбля музыкантов.4 июня — гала-концерт с участием лауреатов конкурса Чайковского и Самарского симфонического оркестра.5 июня — вечер фортепианной музыки с участием лауреатов XVII конкурса им. П. И. Чайковского 2023 года.
Подробная программа фестиваля — на сайте Самарской филармонии.
Ранее мы писали, что 25 мая в «ЗИМ Галерее» пройдет встреча (16+) с художественным руководителем драматического театра «Грань» Денисом Бокурадзе.
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