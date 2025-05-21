Владимир Спиваков поздравил Омскую филармонию с 85-летием

«Это чудесный юбилей, всегда счастливы играть в этом прекрасном зале. У вас замечательный симфонический оркестр, под руководством Дмитрия Васильева, который не боится экспериментировать. У вас изумительный омский, хор, камерный оркестр, много всего редкого очень. И это складывается в общую картину, которую возглавляет Ирина Лапшина. Желаю дальнейшего процветания, ваш Владимир Спиваков», — тепло обратился к омичам легендарный дирижер.