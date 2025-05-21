Владимир Спиваков поздравил Омскую филармонию с 85-летием

Знаменитый дирижер Владимир Спиваков присоединился к поздравлениям по случаю 85-летнего юбилея Омской филармонии. Национальный филармонический оркестр России под его управлением является давним и любимым гостем в концертном зале Омска. Каждый год коллектив дарит омичам незабываемые музыкальные вечера, представляя концерты, посвященные различным солирующим инструментам и вокальному искусству.
И вот сегодня маэстро поздравил омских артистов со знаменательной датой и отметил насколько уникальными являются омичи на музыкальной карте мира.
«Это чудесный юбилей, всегда счастливы играть в этом прекрасном зале. У вас замечательный симфонический оркестр, под руководством Дмитрия Васильева, который не боится экспериментировать. У вас изумительный омский, хор, камерный оркестр, много всего редкого очень. И это складывается в общую картину, которую возглавляет Ирина Лапшина. Желаю дальнейшего процветания, ваш Владимир Спиваков», — тепло обратился к омичам легендарный дирижер.
В последний раз Спиваков выступал в Омске с пасхальным концертом. Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» проходит в Омске с 2012 года.