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Владимир Спиваков поздравил Омскую филармонию с 85-летием

Маэстро записал видеообращение, в котором тепло отозвался об омских музыкантах и артистах.

Источник: Комсомольская правда

Знаменитый дирижер Владимир Спиваков присоединился к поздравлениям по случаю 85-летнего юбилея Омской филармонии. Национальный филармонический оркестр России под его управлением является давним и любимым гостем в концертном зале Омска. Каждый год коллектив дарит омичам незабываемые музыкальные вечера, представляя концерты, посвященные различным солирующим инструментам и вокальному искусству.

И вот сегодня маэстро поздравил омских артистов со знаменательной датой и отметил насколько уникальными являются омичи на музыкальной карте мира.

«Это чудесный юбилей, всегда счастливы играть в этом прекрасном зале. У вас замечательный симфонический оркестр, под руководством Дмитрия Васильева, который не боится экспериментировать. У вас изумительный омский, хор, камерный оркестр, много всего редкого очень. И это складывается в общую картину, которую возглавляет Ирина Лапшина. Желаю дальнейшего процветания, ваш Владимир Спиваков», — тепло обратился к омичам легендарный дирижер.

В последний раз Спиваков выступал в Омске с пасхальным концертом. Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» проходит в Омске с 2012 года.