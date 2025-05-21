Приднестровские ветераны получили выплаты к 80-летию Победы

В ближайшее время выплаты получит еще 51 приднестровский ветеран. Как уточняют власти региона, материальная помощь полагается как самим ветеранам, так и приравненным к ним лицам.
Размер помощи составляет от трех до 10 тысяч приднестровских рублей. Максимальная выплата положена ветеранам и инвалидам Великой Отечественной, а также тем, кто трудился в блокадном Ленинграде, был награждён медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Выплаты в размере пяти тысяч приднестровских рублей получают ветераны, прошедшие военную службу в тылу и на фронте не менее четырех месяцев, те, кто работал в пределах фронтовых границ и бывшие узники концлагерей.
По 3 000 выдают награжденным за труд в тылу, тем, кто проработал не менее полугода в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (кроме оккупированных территорий), а также вдовам и вдовцам участников войны.
Выплаты могут осуществляться до конца декабря этого года.