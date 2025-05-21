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Приднестровские ветераны получили выплаты к 80-летию Победы

ТИРАСПОЛЬ, 21 мая — Sputnik. Выплаты к юбилею Победы в Великой Отечественной войне получили в Приднестровье.

Источник: Sputnik.md

В ближайшее время выплаты получит еще 51 приднестровский ветеран. Как уточняют власти региона, материальная помощь полагается как самим ветеранам, так и приравненным к ним лицам.

Размер помощи составляет от трех до 10 тысяч приднестровских рублей. Максимальная выплата положена ветеранам и инвалидам Великой Отечественной, а также тем, кто трудился в блокадном Ленинграде, был награждён медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Выплаты в размере пяти тысяч приднестровских рублей получают ветераны, прошедшие военную службу в тылу и на фронте не менее четырех месяцев, те, кто работал в пределах фронтовых границ и бывшие узники концлагерей.

По 3 000 выдают награжденным за труд в тылу, тем, кто проработал не менее полугода в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (кроме оккупированных территорий), а также вдовам и вдовцам участников войны.

Выплаты могут осуществляться до конца декабря этого года.